De stemmen zijn geteld: FvD het grootst in Westland

Het stof is neergedaald en het is duidelijk: de verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben voor een politieke aardverschuiving gezorgd. Forum voor Democratie uit het niets op 11 zetels, winst voor GroenLinks en flink verlies voor de landelijke coalitie. Maar hoe stemden de grote gemeenten in de regio? Lees hier de uitslag van de grote gemeenten:

In Den Haag scoorde Forum 14,4 procent van de stemmen en moet daarmee alleen de VVD voor zich dulden. Die verloor 2,2 procent om uit te komen op 16 procent. De PVV werd in Den Haag, net zoals in de rest van het land, bijna gehalveerd. Denk scoorde in Den Haag goed met 6,6 procent. Verder is het verlies van de SP opvallend: van 8,9 naar 3,5 procent.

Ook in Alphen aan den Rijn blijft de VVD de grootste partij met een verlies van minder dan een procent. Daarmee blijven de liberalen het Forum voor Democratie voor dat met 16,9 procent de tweede plek bezet. GroenLinks wordt bijna twee keer zo groot en komt op 8,5 procent. Verder ook in Alphen stevig verlies voor CDA, D66, SP en PVV.



FvD het grootst in Zoetermeer, Westland en Bollenstreek

In Zoetermeer en Westland komt FvD uit het niets als winnaar uit de bus. In Zoetermeer behaalde de partij van Thierry Baudet 19,9 procent van de stemmen, nog meer dan de VVD in 2015. De liberalen verliezen in Zoetermeer 1,5 procent, ongeveer hetzelfde als de PvdA. Met name de PVV, CDA, D66 en de SP verliezen flink in Zoetermeer.

In de gemeente Westland scoort FvD zelfs 24,3 procent van de stemmen. De VVD volgt met 20,7 procent. Het CDA, de voormalige nummer 2 in Westland verliest 8,7 procent en komt met 16,7 procent uit op een derde plek. Daarna volgt de PVV die 9,1 procent van zijn 16,2 verloor. Ook in Rijswijk, Katwijk, Noordwijk, Lisse, Gouda, Nieuwkoop en Waddinxven is het Forum de grootste.



Studentensteden blijven links

De studentensteden in onze regio blijven links. In Leiden is GroenLinks met 19 procent van de stemmen overtuigend de grootste geworden. De partij haalde D66 in dat 5,3 procent verloor. Forum bezet in de studentenstad de vierde plek met 11,3 procent van de stemmen. Ook in Leiden verliest de SP meer dan de helft van zijn kiezers.

In Delft bezetten GroenLinks en D66 de eerste twee plekken met allebei 16,8 procent. GroenLinks boekte een flinke winst, D66 verloor 4,3 procent. De grote verliezers zijn ook in Delft de PVV en de SP. Forum wist bij zijn eerste deelname 11,9 procent van de stemmen te scoren.

