Poeder gooien om de lente in te luiden: Den Haag viert Holifeest

De Hindoestaanse gemeenschap gooit met gekleurd poeder om het nieuwe jaar in te luiden. | Still: Omroep West

DEN HAAG -

Na één jaar te hebben moeten overslaan, mocht de Hindoestaanse gemeenschap donderdag in Den Haag weer losgaan tijdens het Holifeest. Flinke kou en wind gooiden vorig jaar roet in het eten, waardoor de organisatie besloot het feest af te blazen. Dit jaar mocht men weer massaal de straat op om het nieuwe jaar in te luiden.