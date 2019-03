En de uitslag van de waterschappen dan?

REGIO -

The day after de verkiezingen hebben we het vooral over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Maar woensdag kon er ook gestemd worden voor de waterschapsverkiezingen. De Unie van Waterschappen verwacht het landelijke beeld met de voorlopige uitslagen van de waterschapverkiezingen donderdagmiddag te kunnen geven. Maar waarom duurt het geven van de uitslag langer dan van bijvoorbeeld de Provinciale Staten verkiezingen die ook woensdag worden gehouden?