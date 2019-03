Haagse werklozen krijgen jaarcontract via gemeente Den Haag

Eerste contract is uitgedeeld via gemeente Den Haag | Foto: Omroep West

Het college van burgemeester en wethouders had eerder al afgesproken om jaarlijks 4.000 mensen aan het werk te krijgen. Om dat aantal met 500 per jaar te verhogen is de komende jaren 18 miljoen euro extra beschikbaar.

Om te zorgen dat het echt lukt worden alle bijstandgerechtigden persoonlijk benaderd. Daarbij wordt gekeken naar wat ze kunnen, maar ook naar wat hen belemmert. Mensen krijgen een vaste begeleider die ze gaat helpen.



Eerste mensen krijgen contract

Daarnaast maakt de gemeente dus afspraken met werkgevers over het in dienst nemen van mensen in de bijstand. Donderdag krijgen de eerste mensen een contract aangeboden.

Eén van hen is de 55-jarige Kodjo Gbedemah uit Togo. In zijn vaderland was hij zakenman en actief in de politiek. Hij werd bedreigd en de kans was groot dat hij opgepakt zou worden en zou verdwijnen. Nederland bood hem 15 jaar geleden asiel aan. Via Ghana kwam hij naar Den Haag en is met een zogenoemde stipbaan van de gemeente langzaam in de arbeidsmarkt terechtgekomen. Nu wordt hij tuinman met een jaarcontract bij Wevering Groenproviders die plantsoenen bijhouden.

'We willen een steentje bijdragen aan de samenleving. En we hebben ook gewoon mensen nodig, dus het is een win-winsituatie,' zegt Menno Weverling van het groenbedrijf.



Ik voel me meer Nederlander

Kodjo Gbedemah lacht dat, nu met een jaarcontract op zak, hij zich een klein beetje meer Nederlander voelt. Nederland biedt veel mogelijkheden. Maar zonder dit project van de gemeente blijven werklozen thuis zitten, zegt Kodjo Gbedemah. 'Maar je kan je eigen situatie veranderen als je wilt.'