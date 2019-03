'Verbied bedelen in winkelcentra in Den Haag'

De VVD pleit voor een bedelverbod in alle winkelgebieden in Den Haag. Dat zegt Frans de Graaf van de VVD in een reactie op het invoeren van een bedelverbod in winkelcentum Leyweg.

Eind vorig jaar liet de Vereniging Winkeliers Leyweg weten de bedelaars meer dan zat te zijn De VVD sprong op de bres voor de winkeliers en pleitte dan ook voor een bedelverbod, net als in het centrum van Den Haag. Deze week werd bekend dat het bedelverbod er inderdaad gaat komen.

Frans de Graaf van de VVD zegt tegen Omroep West dat hij signalen heeft dat andere winkelcentra in Den Haag ook last hebben van bedelaars. 'De volgende stap die we nu ondernemen is om te vragen voor een bedelverbod voor alle winkelgebieden.'

Ook bij de moskee





Voorzitter Abdelhamid Taheri van de As-Soennah Moskee in Den Haag meldt in een reactie op het pleidooi van de VVD dat ook vanuit de Moskeekoepel in Den Haag regelmatig klachten komen over bedelarij. Vooral bij de acht grotere moskeeën in Den Haag melden zich rondom de vrijdagse gebedsbijeenkomsten meerdere ‘als moslima’s geklede vrouwen’ die om geld vragen, bijvoorbeeld met foto’s in hun hand van kinderen die zogenaamd operaties nodig hebben.’

Volgens Taheri zou het gaan om vrouwen met een Oost-Europees uiterlijk. ‘Moslims zijn verplicht te geven aan de armen, maar daar wordt op deze manier misbruik van gemaakt. De gemeente zou het moeten verbieden’, aldus Taheri.



Al verbod in centrum

In het centrum van Den Haag geldt sinds 2013 een verbod. Sinds de invoering van een bedelverbod is de overlast die werd veroorzaakt flink gedaald. Het ging om een 'oude kern' van vaak verslaafde daklozen en de nieuwe bedelaars van mensen uit Midden- en Oost-Europese landen. Zo zei in 2012 nog dertig procent van de ondernemers in de binnenstad bedelaars als een groot probleem te zien; in 2014 was dat nog maar twee procent.

