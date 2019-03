Forum voor Democratie nodigt andere partijen uit voor coalitiegesprek

In een brief aan alle fractievoorzitters van de gekozen partijen zegt FvD-fractievoorzitter Rob Roos graag het initiatief te nemen 'voor het vormen van een stabiel en succesvol provinciebestuur'. Roos nodigt hen allemaal uit voor een bijeenkomst op het provinciehuis.

Roos vraagt de partijen om een aantal vragen te beantwoorden, waaronder of ze bereid zijn om deel te nemen aan het College en onder welke voorwaarden. Ook wil het Forum weten met welke partijen de fractievoorzitters niet willen samenwerken. Tenslotte staat Roos open voor suggesties voor mogelijke combinaties van partijen.



Partijen vooral benieuwd

De overige partijen zeggen vooral benieuwd te zijn naar wat FvD te zeggen heeft. 'Wij hebben geen idee van wat ze willen voor de provincie. Ik vraag me af of ze dat zelf weten', zegt Berend Potjer van GroenLinks. Anne Koning van de PvdA vindt het nog veel te vroeg om te praten over eventuele samenwerking. 'Ik ken ze niet, laten we eerst even kennismaken. Ik had het leuk gevonden om dat tijdens de campagne te doen als we elkaar tegenkwamen.'

Tijdens de campagne waren de kandidaten van het Forum echter niet aanwezig. Lies van Aelst van de SP hoopt dat dit niet zo blijft. 'Het is een slechte start om niet mee te doen aan bijeenkomsten en debatten en alleen met de landelijke kopstukken naar buiten te treden. Ik ben benieuwd of ze ook wat voor Zuid-Holland willen doen.'

Hans Wiegel informateur

Ook op het gebied van het vinden van een informateur is FvD voortvarend bezig. Volgens partijleider Thierry Baudet heeft Hans Wiegel toegezegd die taak op zich te willen nemen.