Politieonderzoek in het water langs A12 na ongeluk

De politie heeft donderdag onderzoek gedaan in het water van de middenberm langs de A12 bij Bodegraven. Het onderzoek had te maken met een ongeval woensdagavond rond 22.00 uur, waarbij een automobilist de vangrail ramde en er lopend vandoor ging. De 25-jarige Hagenaar had mogelijk iets in het water in de middenberm gegooid.

Toen de politie naar het ongeluk kwam, zat de bestuurder niet meer in de auto. Agenten arresteerden de Hagenaar even later op de snelweg. De politie heeft donderdagochtend een zoekactie gehouden in het water van de middenberm. De linkerrijstrook van de A12 tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerbrug was een paar uur afgesloten.

De politie kan niet zeggen of er iets in het water is gevonden.