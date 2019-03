Bewoners flat zijn 'horrorlift' zat: Joke met hoogwerker thuis afgezet

Bewoners met een scootmobiel of rolstoel in een flatgebouw in Naaldwijk hebben de afgelopen maanden meerdere keren klem gezeten tussen de liftdeuren. Woensdag nog ging het mis met bewoonster Joke de Vries. Ze moest uiteindelijk met een hoogwerker van de brandweer naar haar woning op de vierde etage worden gebracht.

Wiebelend in het bakje van de hoogwerker beleeft Joke angstige momenten. 'Kijk naar boven, zei de brandweerman, maar ik hield mijn ogen maar dicht.' Joke en haar man Aat moeten er een dag later nog van bijkomen.

'Het begon al in de ochtend toen ik boven en beneden met mijn scootmobiel vast kwam te zitten tussen de deur. Die gaat soms veel te snel dicht.' Haar man Aat: 'Ik was gelukkig thuis en snelde naar beneden waar ik een hoopje ellende aantrof.'



'Op mijn billen de trap af'

Een paar uur later bij thuiskomst gaat het weer mis. Joke rijdt per ongeluk met haar scootmobiel tegen de liftdeur aan, waardoor de lift blokkeert en niet meer in beweging komt. Joke kan dus niet bij haar voordeur komen. Haar man belt de alarmcentrale van Vestia en liftfabrikant Premiumliften, maar die kunnen op dat moment niets. En dus komt de brandweer om Joke naar de vierde etage te takelen. 'Die heeft ons geweldig geholpen.'

Een andere bewoonster in een rolstoel heeft ook vaak ruzie met de lift. 'Mijn hond krijg ik alleen nog de lift in met snoepjes, hij durft niet meer. Gisteren ben ik op mijn billen de trap afgegaan, want ik moest echt weg.'



Scootmobiel niet herkent door lift

Sinds werkzaamheden in oktober maakt de lift vreemde geluiden en gaat het volgens bewoners geregeld mis. Alleen al deze week wordt de brandweer driemaal opgeroepen voor liftproblemen in de Franckstraat en naastgelegen Händellaan.

Volgens een woordvoerder van verhuurder Vestia is de lift aan de Franckstraat sinds het groot onderhoud in oktober niet meer in storing geweest. 'Maar het kan zijn dat de sensoren de scootmobiel niet zien waardoor de deur dichtgaat terwijl de scootmobiel nog in de deuropening is.' Vestia belooft te kijken of extra sensoren geplaatst kunnen worden.