The day after: reacties op de uitslag van de verkiezingen

Het is het gesprek van de dag: de enorme overwinning van het Forum voor Democratie bij de provinciale verkiezingen. Je zou bijna vergeten dat er nog meer partijen zijn. Zoals GroenLinks dat in de voorlopige uitslag van drie naar vijf zetels gaat. Of de PVV die halveert. We spraken een aantal partijen om te vragen hoe ze tegen de uitslag aankijken.

'Het is een hele mooie uitslag, we zijn blij met onze winst', zegt Berend Potjer van GroenLinks. 'Het laat zien dat ons geluid goed aanslaat en ik denk dat de uitslag laat zien dat er heel veel behoefte is aan al die veranderingen die wij voorstaan en dat we hard moeten werken om dat echt tot stand te brengen.'

De PvdA kampte tijdens de afgelopen verkiezingen, voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad, met verliezen. In Zuid-Holland verliest de arbeiderspartij zoals het er nu naar uitziet één zetel. 'Het is wat het is', zegt fractievoorzitter Anne Koning. Het leek er lange tijd op dat de PvdA zijn vijf zetels zou behouden, maar waarschijnlijk is dat toch niet het geval. Met vier zetels gaat de PvdA volgens Koning gewoon door.

PvdD': 'Wij blijven invloed uitoefenen'





De Partij voor de Dieren blijft stabiel op twee zetels. Voor fractievoorzitter Carla van Viegen verandert er dan ook weinig. 'Gezien het enorme verkiezingsgeweld zijn we blij met het behoud van onze twee zetels. Wat we in ieder geval willen blijven doen, net als in de afgelopen twaalf jaar, is invloed uitoefenen.'

De kans is groot dat dat vanuit de oppositie gebeurt. 'We staan niet te trappelen om mee te doen aan een coalitie omdat we niet zo van het compromissen sluiten zijn, maar we willen zeker samenwerken met andere partijen waar dat kan.'

VVD toch gelijk aantal zetels





De VVD stond lang op negen zetels, wat een verlies van één zetel zou betekenen. Uiteindelijk lijkt de schade mee te vallen en blijven de liberalen op tien staan. Maar eerst lijkt volgens lijsttrekker Floor Vermeulen een felicitatie richting Forum voor Democratie op zijn plaats. 'FvD lijkt de grootste partij te zijn geworden, maar wij hebben het als VVD ook heel goed gedaan.'

Vermeulen is tevreden en kijkt naar de toekomst. 'We houden naar alle partijen de mogelijkheid open om samen te werken, maar het is nog te vroeg om daarover te speculeren.' Om te beginnen is daar de bijeenkomst met alle fractievoorzitters op uitnodiging van Forum voor Democratie. 'Ik ga luisteren naar wat FvD gaat voorstellen en naar wat andere partijen te zeggen hebben en dat neem ik dan mee naar mijn fractie.'

Denk heeft een dubbel gevoel





Lijsttrekker Metin Çelik van Denk houdt een dubbel gevoel over aan de verkiezing. 'We hebben hoe dan ook gewonnen, dus enerzijds ben ik een tevreden man, maar anderzijds is het ook een tegenvaller omdat ik eigenlijk altijd ben uitgegaan van drie zetels. Twee was te doen, drie was mogelijk, zo zat ik er in.'

Denk heeft echter wel een plaatsje in de Provinciale Staten veroverd. 'We kunnen wel meepraten en meedoen en een tegengeluid laten horen, maar dat zal met één natuurlijk beperkter zijn dan met twee. Dus we zijn tevreden maar tegelijkertijd een beetje teleurgesteld.'

Teleurstellende uitslag voor SP





De SP is samen met de PVV de grote verliezer van deze verkiezingen. De partij ging van vijf naar twee zetels. Fractievoorzitter Lies van Aelst is teleurgesteld, maar laat zich niet uit het veld slaan. 'Wij zijn vastberaden om door te gaan.' Wel vraagt Van Aelst zich af wat winnaar Forum voor Democratie van plan is. 'Ik ben benieuwd of ze ook wat voor Zuid-Holland willen doen.'

50Plus-fractievoorzitter Willem Bakx is verrast door de uitslag en maakt zich zorgen over het vormen van een coalitie. 'We zijn benieuwd naar wat Forum voor Democratie wil'. In het politieke slagveld is Bakx blij met de twee zetels die de partij heeft weten te behouden, hoewel er een klein spoortje teleurstelling heerst. Gisteravond leek het er nog op dat 50Plus een zetel zou winnen.

