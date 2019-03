Dinsdag 26 maart in Team West

- In het centrum van Alphen aan den Rijn zijn in januari en februari flink wat elektrische fietsen gestolen. Er zijn beelden van zes diefstallen, waarbij elke keer dezelfde verdachte is te zien.

- Supermarkt Dirk van den Broek in Leidschendam is het doelwit van een overvaller. Omdat het personeel niet meteen doet wat hij zegt, gaat hij er al snel zonder buit vandoor.

- Een winkeldief slaat twee keer toe bij het Kruidvat in Rijswijk. De tweede keer heeft het personeel hem in de gaten. Als hij wordt betrapt, bedreigt hij één van de medewerksters met een mes.

- Tot slot tonen we beelden van twee mannen die een dure camera en een lens stelen bij de Mediamarkt in Rijswijk.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.