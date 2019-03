Maakt een foto van ex-prostituees jongeren warm voor mensenrechtenverklaring?

De fototentoonstelling over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in het atrium van het stadhuis.

Tentoonstelling over mensenrechten in het Haagse stadhuis

Het lezen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is taaie kost. Om toch ook jongeren te interesseren voor dit belangrijke onderwerp, heeft de Haagse jongerenambassadeur Hoessein Alkisaei de artikelen in beeld gebracht. Het resultaat - een fototentoonstelling - is nu te zien in het Atrium van het Haagse stadhuis.

Alkisaei: 'Er is bijvoorbeeld een foto van ex-prostituees die in hun slaapkamer zitten bij een stichting hier in Den Haag. Als jongeren die foto zien en ze worden erdoor geraakt, worden ze bijna gedwongen om die artikelen te lezen en te begrijpen wat er eigenlijk in die foto aan de hand is.'

De UVRM is op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties. De verklaring wordt gebruikt om de grondrechten van de mens te omschrijven. De UVRM telt in totaal dertig verschillende artikelen, waarin onder andere staat dat iedereen gelijk is en dat je mag trouwen met wie je wilt.



Hoe visualiseer je artikel 3?

Het uitbeelden van de artikelen was geeb makkelijke taak voor Alkisaei. Hoe visualiseer je bijvoorbeeld artikel 3, waarin staat dat 'iedereen recht heeft op leven, vrijheid en veiligheid'? Daar kwam volgens de jongerenambassadeur soms wat geluk bij kijken.

'Ik zag heel toevallig een kitesurfer in het midden van de zee. Hij was echt aan het strijden tegen de wind, die hij toendertijd zowel tegen als mee had', vertelt Alkisaei. 'Het liet wel in alle aspecten zien dat dit echt de ultieme vrijheid is. Dat hij gewoon alle kanten op kan gaan. Of het nou wind is of getij, of wat dan ook tegen- of meezit.'

