DENK wil Job Cohen als tweede informateur naast Hans Wiegel

'Ik heb voorgesteld om een tweede informateur aan te wijzen, omdat de samenleving in Zuid-Holland verdeeld is. Daarom zou ik het een goed signaal vinden als er een tweede informateur bij komt die wat meer bij de linkerkant hoort, maar wel een breed draagvlak heeft in de samenleving. De persoon die ik daarom heb voorgedragen is Cohen', aldus Çelik na afloop van de bijeenkomst van alle partijen in het Provinciehuis van Zuid-Holland.

Forum voor Democratie had zelf eerder op de dag al Wiegel gevraagd als informateur, die is bereid om de taak op zich te nemen. Çeliks zegt dat zijn idee niet voorkomt niet uit wantrouwen jegens Wiegel. Hij vindt het - gezien het feit dat ook GroenLinks een forse overwinning heeft geboekt - belangrijk dat er balans is in de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur. Informateurs worden uiteindelijk door de commissaris van de koning benoemd.

LEES OOK: Forum voor Democratie nodigt andere partijen uit voor coalitiegesprek