Brokkenpiloot rijdt met drank en drugs op drie keer harder dan is toegestaan

Een snelheidsduivel heeft woensdagavond zijn auto en rijbewijs moeten inleveren. De man was onder invloed van verdovende middelen, reed ruim drie keer harder dan de maximumsnelheid voorschreef en negeerde een stopteken. Dit meldt de politie donderdag op Twitter.

Agenten reden op de N207 in Gouda toen een andere auto hen met grote snelheid tegemoet reed. De politie gaf de bestuurder een stopteken, maar daarop ging de man ervandoor.

Tijdens de achtervolging reed de automobilist 100 kilometer per uur op een stuk waar maar 30 kilometer per uur is toegestaan. Ook reed hij meerdere keren schade.



Drugs en alcohol

Uiteindelijk staakte de brokkenpiloot zijn vluchtpoging. Na een test bleek dat de man alcohol had gedronken en drugs had gebruikt. Hierop werden zijn auto en rijbewijs in beslag genomen.

