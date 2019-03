Gratis bier als je reclame maakt voor de kroeg

Een gemakkelijk en efficiënt nachtleven. Dat belooft Nocto, een nieuwe social media app voor iedereen die graag uitgaat. Met de app wordt het uitgaanspubliek binnenkort beloond voor het delen van foto's en video's in zijn of haar favoriete kroeg of eetcafé. Na maandenlang ontwikkelen en testen is volgende week donderdag de lancering. Omroep West ging alvast op pad met de app.

Het idee is eigenlijk heel simpel: je checkt met de app in bij één van de deelnemende restaurants of bars en maakt daar een leuke, aantrekkelijke foto of video. Per tien likes krijg je een token waarmee je een biertje of shotje kan krijgen.

Het is een nieuwe vorm van reclame voor de horeca. Influencers op Instagram en YouTube verdienen al tijden bakken met geld met reclame maken voor bedrijven. Door het posten van berichten over make-up, kleding of gadgets krijgen ze gratis spullen opgestuurd.



'Night-life-applicatie'

De app heeft qua looks, maar ook qua functionaliteit veel weg van de populaire app Instagram. 'Maar toch is het anders', vertelt Mark Brouwers, één van de initatiefnemers.

'Wij zijn echt een 'night-life-applicatie'. Bij Instagram deel je de informatie niet altijd met mensen die daar op dat moment behoefte aan hebben. En als je iets op Instagram post, dan krijg je daar niks voor terug. Bij ons is dat wel het geval', legt Brouwers uit. De afgelopen maanden is er uitgebreid getest en inmiddels doen zo'n 25 horecagelegenheden mee aan Nocto.

'Het is erg leuk', reageert Isabel van den Bos van Café Rootz in het centrum van Den Haag positief. Zij werken op dit moment al met de app. Dat kost ze honderd euro voor één jaar. 'Mensen die niet weten dat wij hier zitten komen toch hierheen, omdat we meer bekendheid krijgen door Nocto.' In de testperiode is Van den Bos tegen weinig 'slechte dingen' aangelopen. 'Nee, tot nu toe verloopt het heel soepel.'



Spannende periode

Tijdens de test van Omroep West werkt alles goed en kunnen we eenvoudig een 'gratis' biertje bestellen bij Café Rootz. Nu breekt er voor Nocto een spannende periode aan. Gaat het slagen en wanneer zijn ze tevreden? 'Ik kom zelf uit Den Haag en vind het ook leuk dat we hier beginnen. Als er iemand in de bus voor me zit en die scrollt door de app... Ja, dat is wel iets wat ik graag wil zien', sluit Brouwers af.