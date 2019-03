Mede-oprichter Toneelgroep De Appel overleden

Toneelspeler en regisseur Peter van der Linden is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten in een overlijdensadvertentie in de Volkskrant.

In 1971 was Van der Linden een van de oprichters van Toneelgroep De Appel, het Haagse theatergezelschap dat tot 2016 heeft bestaan. In een eigen theater in Scheveningen deed de groep veel aan improvisatie en integreerde theater met dans en opera.

Hij debuteerde in 1948 bij het het Zuid Nederlandsch Tooneel en speelde en regisseerde bij gezelschappen als De Nederlandse Comedie en Toneelgroep Theater. Peter van der Linden overleed woensdag in Den Haag op 95-jarige leeftijd.