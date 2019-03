Mmm, Pannenkoekendag: opa's en oma's ontbijten met kleinkinderen

Met het pannenkoekfeest wil de organisatie aandacht vragen voor de eenzaamheid van ouderen. Maar liefst een op de vier ouderen voelt zich eenzaam. 'Met Nationale Pannenkoekdag geven we opa's en oma's en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen, graag een beetje extra aandacht', zegt Elles van den Berg van de organisatie.

Maar liefst 1.490 scholen, waarvan 307 scholen in Zuid-Holland, organiseren het pannenkoekfeest voor 79.000 ouderen. In totaal bakken kinderen in Nederland zo'n 160.000 pannenkoeken.