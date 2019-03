Zeven jaar cel voor overval op bejaarde man en 15 andere misdrijven

Een man uit Gouda moet zeven jaar de gevangenis in voor een overval, een inbraak en meerdere diefstallen. Volgens het gerechtshof in Den Haag is de Gouwenaar schuldig aan 'een lange reeks misdrijven'. In zeven maanden tijd was hij betrokken bij zestien strafbare feiten.

De 25-jarige man pleegde onder meer in 2016 met twee anderen een gewapende overval op een man van 89 in Gouda. Volgens de rechter een 'lafhartige woningoverval' op een bekende van hem, waarvan hij wist dat hij alleen was.

Ook brak de Gouwenaar in bij een 78-jarige man in het Overijsselse Steenwijk en pleegde hij met een valse sleutel diefstallen in bejaardenwoningen in Friesland en Drenthe. Daarnaast was hij betrokken bij diefstallen en inbraken bij bedrijven door het hele land.



Verantwoordelijkheid

Eerder werd de man al door de rechtbank veroordeeld tot acht jaar cel. Het gerechtshof haalde daar vrijdag een jaar van af, omdat de Gouwenaar tijdens de rechtszaak 'zijn verantwoordelijkheid heeft genomen' en een bekennende verklaring aflegde.

