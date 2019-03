Terug in de tijd! Zo zag het geboortehuis van Rembrandt eruit

Zien waar schilder Rembrandt van Rijn is geboren en hoe zijn geboorteplek in Leiden in 1606 eruit zag? Dat is nu mogelijk door een 3D-animatie van het huis. Erfgoed Leiden heeft na lang onderzoek het pand digitaal gereconstrueerd.

In een appartement aan de Leidse Weddesteeg is een steen ter herinnering aan Rembrandts geboortehuis gemetseld. Die steen zit op een verkeerde plek, blijkt uit onderzoek van Erfgoed Leiden. De exacte plek waar de schilder het levenslicht zag is vijf meter verder, richting Noordeinde. Die paar meter voor zijn voor de geschiedenis van Leiden en Rembrandt wel degelijk van belang, zeggen de onderzoekers, zeker in dit jaar waarin zijn 350ste sterfdag herdacht wordt.

'Dat lijkt niet veel', zegt bouwhistoricus Pieter Jan De Vos. 'Maar het is toch erg belangrijk. Als je naar het Anne Frankhuis gaat, wil je ook niet naar het huis ernaast gaan. Het is historisch gezien gewoon een belangrijke plek.'



Jaren tachtig

Als de jonge Rembrandt om zich heen keek in zijn eigen buurtje, dan zag hij totaal andere dingen dan er nu rond de Weddesteeg te zien zijn. Nu staan er appartementen die in de jaren tachtig zijn gebouwd. Daar is destijds ook een eenvoudige gedenksteen ingemetseld. Een team van onderzoekers heeft nu uitgezocht waar het geboortehuis van Rembrandt exact heeft gestaan.

'Het is heel complex onderzoek', zegt De Vos. 'En in het verleden zijn ze er eigenlijk nooit precies uitgekomen wat de exacte plek van Rembrandts geboortehuis was. Omdat een aantal experts de krachten gebundeld hebben voor dit Rembrandtjaar, is het nu wel gelukt. We hebben nu heel veel data samengevoegd en zijn nu tot nieuwe conclusies gekomen.'

LEES OOK: Vernieuwd Museum De Lakenhal opent deuren op 20 juni