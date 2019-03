Bedreiger schoolklas naar tbs-kliniek

Delftenaar Roelof M. (50) wordt maximaal vier jaar opgesloten in een tbs-kliniek vanwege bedreiging van een klas basisschoolkinderen en hun juf. Hij stond vorig jaar april opeens op de Van Miereveltlaan in Delft met een mes voor de groep.

'Als een van deze kankerkinderen ooit in mijn huis inbreekt en mijn geld steelt, dan weet ik jullie te vinden', riep hij. Op dezelfde dag zou hij ook een andere vrouw op straat bedreigd hebben. Enkele maanden eerder vond er nog een soortgelijk incident plaats.

De Haagse rechtbank vindt de incidenten ernstig genoeg om de man naar een TBS-kliniek te sturen. Een celstraf krijgt de Delftenaar niet, want de man is volledig ontoerekeningsvatbaar. Deskundigen hebben vastgesteld dat de Delftenaar psychotisch is, schizofreen en paranoïde.



Geen nieuw onderzoek

De officier van justitie beschreef de man twee weken geleden, tijdens de strafzitting, al als een 'gevaar voor de samenleving', en vond gedwongen opname in een TBS-kliniek nodig. De man liet het eerder niet bij woorden, aldus de officier.

De man is in 2007 veroordeeld voor een poging tot doodslag nadat hij zijn vader in de nek had gestoken. Zijn advocaat pleitte voor een nieuw onderzoek naar de geestesgesteldheid van de man. Mogelijk dat daaruit zou blijken dat tbs-behandeling niet nodig is. De rechtbank verwierp donderdag dat verzoek.