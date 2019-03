Proces tegen waterpolocoach Koen P. ergens in 2020

Tijdens een inleidende zitting vrijdag vroeg zijn advocaat de rechtbank om P. zijn proces in vrijheid af te laten wachten. Ook P. richtte zich direct tot de voorzitter: 'Mag ik alstublieft naar huis?, vroeg hij. 'Ik zal mij aan al de voorwaarden houden.'

Volgens zijn advocaat is er een 'duidelijk en concreet vangnet' voor P. als hij vrij zou komen.Toch wees de rechtbank het verzoek af, omdat het persoonlijk belang van P. minder zwaar weegt dan het belang om hem vast te houden voor de feiten waar hij van verdacht wordt.



'Factor tijdsverloop'

Wel merkte de voorzitter op dat 'de factor tijdsverloop een rol kan gaan spelen', als de voorlopige hechtenis bij een volgende zitting opnieuw aan de orde komt. Voor die tijd wilde de voorzitter duidelijk hebben welke voorwaarden de reclassering zou willen verbinden aan een eventuele vrijlating van P.

In totaal hebben drie meisjes aangifte gedaan van verkrachting en drie van ontucht. De eerste keer zou al in 2012 zijn geweest. Het onderzoek in de zaak is zo goed als klaar. Er moeten nog getuigen gehoord worden en een tijdlijn van de trainerscarrière van P. worden gemaakt. Ook wil het Openbaar Ministerie nog vragen stellen aan de psycholoog die een rapport had opgesteld over P.

