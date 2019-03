Sharwin mag revalideren, maar regeltjes houden hem vast in ziekenhuis

Een van de problemen is het ontslag uit het ziekenhuis van Sharwin (28) die op zondag 27 januari na bijna acht uur uit het puin werd gered. 'Hij mag nu naar een revalidatiecentrum', zegt Aroen. 'Maar het probleem is dat het revalidatiecentrum een adres eist, waar hij na de behandeling naartoe zou kunnen.'

En dat is precies waar de schoen wringt, legt Aroen uit. 'Want voor mijn ouders heb ik wel een huis kunnen regelen, maar dat is eigenlijk te klein voor drie personen.' Zonder een adres kan Sharwin het ziekenhuis dus niet uit.



Vaste lasten

Ondertussen lopen sommige vaste lasten bij de familie Ramgolam gewoon door, zoals de hypotheek en de OZB-belasting. Aroen: 'Dat de hypotheek doorbetaald moet worden snap ik ergens nog wel. Maar de OZB? Dat vind ik merkwaardig.'

Voor dat laatste belde Aroen een dag na de explosie al met de afdeling belastingzaken van de gemeente Den Haag. In dat gesprek kreeg hij te horen dat het doorbetalen van de OZB-belasting te maken heeft met de peildatum van 1 januari. 'En daarmee is de beschikking meteen voor een jaar definitief. Blijkbaar is er geen knopje in het systeem om dat stop te zetten.'



Tien gewonden

De familie Aroen was een van de getroffen gezinnen van de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in de Haagse wijk Laak. De gevel werd weggeblazen en het complex stortte in. Tien mensen raakten gewond.

Nu bijna twee maanden later had de familie Ramgolam op meer begrip gerekend van de verschillende instanties. 'In het regelen van een woning of die OZB-belasting', verzucht Aroen. 'Maar ook van de hyotheek- en opstalverzekering, waar we nog niets van gehoord hebben.'



'Er is een ramp gebeurd'

Aroen heeft het gevoel dat de nasleep van de explosie in de vergetelheid raakt. 'Merkwaardig', zegt hij. 'Het lijkt erop dat iedereen een beetje doorgaat met het dagelijkse leven. Maar in mijn beleving is er een ramp gebeurd en volgens mij zijn daar gewoon protocollen voor.'

Komende maandag gaat Aroen kijken bij een huis dat de casemanager van de gemeente Den Haag voor de familie heeft geregeld. Dat is in ieder geval groot genoeg voor Sharwin en zijn ouders. 'Ondanks dat ik weet dat daar nog veel aan moet gebeuren, heb ik denk ik geen andere keuze.'



Vragen van de politiek

De situatie van de slachtoffers heeft inmiddels ook de aandacht van de Haagse politiek. Zo hebben Groep de Mos en de PvdA vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

'Toegang tot zorg of een nieuwe woning, mag toch niet een probleem zijn als je je huis verliest', vindt Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA. Groep de Mos wil van het college weten wat er wordt gedaan om slachtoffers te helpen aan bijvoorbeeld woonruimte en of het college bereid is daarbij te helpen.

