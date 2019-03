Gevallen fietser reageert na niet vervolging brugwachter: 'Kwalijk als hij wel werd vervolgd'

GOUDA -

'Mensen maken fouten en als ze dan veroordeeld worden, dan vind ik dat heel kwalijk. Het was lullig dat ik het was.' Dat zegt Harm Bosgraaf tegen Omroep West. De 62-jarige man raakte in juli gewond toen hij met zijn fiets van een opengaande brug viel. Vrijdag heeft de politie bekendgemaakt het strafrechtelijk onderzoek te staken naar het ongeluk bij de Julianasluis in Gouda. De betrokken brugwachter, die al die tijd verplicht thuis zat, gaat geleidelijk aan weer aan het werk.