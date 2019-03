Je koopt geen kat in de zak bij het dierenasiel

Tweehonderd euro betaal je voor een hond bij een dierenasiel, een pup van acht maanden of jonger is zelfs honderd euro duurder. Niet heel goedkoop. Maar waarom moeten er zoveel pegels worden neergelegd voor een viervoeter, terwijl de asiels bomvol zitten? Het was een vraag die wij kregen van Annie Ammerlaan-Zanoni uit Hazerswoude-Rijndijk via Facebook en we gingen op onderzoek uit.

Caroline van der Veld van dierenasiel Noordwijk is duidelijk over waarom je voor een asielhondje tweehonderd euro moet neerleggen. 'We draaien voor tachtig procent op giften', biecht ze eerlijk op. Om te vervolgen: 'Voor dieren zorgen is duur. Dat realiseren mensen zich vaak niet.'

Een dier dat in het asiel wordt gekocht, heeft al een hele waslijst aan zorg achter de rug. Van der Veld somt op: 'Als je bij ons een hond koopt, is hij helemaal gevaccineerd. Een standaardprocedure is dat de dieren worden gechipt. Daarnaast registreren wij ze ook nog en krijgen ze een gezondheidsverklaring. Als je dat allemaal zelf moet doen, ben je vier- vijfhonderd euro kwijt.'



Privéles

Je koopt dus geen kat in de zak als je in dierenasiel Noordwijk drie briefjes van honderd op de balie legt. Maar Van der Veld is nog niet klaar. 'We geven privéles aan de nieuwe eigenaar, hoe hij of zij het beste kan omgaan met een nieuwe hond. Mocht het nodig zijn geven we extra trainingen. Daarnaast nemen we twee tot zes weken na aanschaf nog contact op met de eigenaar. Een soort nazorg.'

De zorg voor een blaffende vriend loopt voor het asiel al enorm in de papieren. Van der Veld is echter nog niet klaar met haar lijst aan opsommingen. 'Sommige honden worden na een maand al opgehaald. Sommige beesten blijven soms een jaar in het asiel zitten. Al die tijd moeten wij betalen voor voer, onderdak en dierenartskosten. Daarnaast werken we veel met vrijwilligers, maar hebben we ook een paar betaalde krachten in dienst.'



Niet alleen het eten

Dan blijft de vraag hangen. Als je een asielhond voor tweehonderd euro duur vindt, moet je dan wel overgaan tot de aanschaf van een trouwe kameraad? 'We hebben vaak onze twijfels als mensen zeggen dat ze de aanschaf niet kunnen betalen. Besef je dan zelf wel hoe duur het onderhoud van een hond is? Je moet niet alleen het eten betalen.'

Er komt namelijk veel meer bij kijken, weet de medewerkster van dierenasiel Noordwijk. 'De dierenarts, medicijnen, maar ook ontworm- en ontvlooingsmiddel', begint ze haar nieuwe opsomming. 'Mensen moeten zich dat echt realiseren voordat ze tot de aanschaf van een hond overgaan. Als ze het beest niet kunnen onderhouden of niet naar de dierenarts kunnen brengen omdat het te duur is, dan is er gewoon sprake van dierenmishandeling.'

LEES OOK: Sportcentrum De Uithof schiet Haags dierenasiel te hulp

Dit artikel is tot stand gekomen na een tip via Facebook Live. Heb jij ook een onderwerp waar Omroep West volgens jou aandacht aan moet besteden? Praat elke vrijdagochtend om 08.45 uur mee tijdens de redactievergadering live op Facebook. Meer info op