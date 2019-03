Tot anderhalf jaar cel geëist in grote hennepzaak

Een man uit Nootdorp moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt anderhalf jaar de gevangenis in, omdat hij zich bezig zou hebben gehouden met grootschalige hennepteelt. Twee verdachten uit Den Haag (30) en Moerkapelle (38) hoorden respectievelijk een jaar en 15 maanden cel tegen zich eisen voor betrokkenheid.

De 34-jarige verdachte uit Nootdorp wordt door het OM gelinkt aan twee zeer professioneel ingerichte hennepkwekerijen in Alphen aan den Rijn en een kwekerij in Dordrecht. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een illegale growshop in Rijswijk.

De man uit Moerkapelle werd in eerste instantie gezien als de spil in wiethandel, maar had het OM uiteindelijk te weinig bewijs voor. De officier van justitie beschuldigt hem wel van het oplichten van de verzekering en het plegen van fraude om een hogere hypotheek te krijgen.



Geld inleveren

Drie hennepkwekerijen worden gelinkt aan de verdachte uit Den Haag, die hij met zijn vader zou hebben ingericht. Die waren onder meer bij een vriend van hem in huis en bij zijn ouders op zolder. Voor die hennepkwekerijen staan de ouders en de vriend van de Hagenaar later nog voor de rechter.

Het Openbaar Ministerie eist verder dat de drie verdachten al het geld dat ze hebben verdiend moeten inleveren. Voor de man uit Moerkapelle is dat 1,2 miljoen euro, de verdachte uit Nootdorp 700.000 euro en voor de Hagenaar 60.000 euro.