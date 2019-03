Oud-coach Robin Haase veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord Koen Everink

DEN HAAG -

Het gerechtshof in Arnhem heeft een hogere celstraf van twintig jaar opgelegd aan Mark de J. wegens de moord op zakenman Koen Everink. De rechtbank veroordeelde de voormalige tenniscoach van Robin Haase vorig jaar, conform de eis, tot achttien jaar cel. In hoger beroep werd twintig jaar cel geëist, waar het hof vrijdag in meeging.