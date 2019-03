Kim Holland: 'Cock Jol is een prima trainer voor mijn elftal'

Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Deze keer praten we met Kim Holland. De diva van de polderporno heeft het over haar favoriete Nederlands elftal-spelers en vertelt hoe ze aan haar bijnaam Kim Holland komt.

Goedendag Kim,

Het Nederlands elftal is in een ver verleden wel eens op Nickelodeon uitgezonden. Is dat niet iets voor jou: een wedstrijd van Oranje uitzenden op Meiden van Holland?

'Dat lijkt me nu echt een leuke stunt. Het gaat natuurlijk om het balspel. Dat is waarom mensen naar mijn zender kijken.'

'Ik verwacht tijdens zo'n wedstrijd ook veel hoogtepunten. En met die 4-0 overwinning op Wit-Rusland zijn de mannen in de stemming. Ik zeg: dit gaan we doen.'

'Dan doen we ook gelijk het Nederlands vrouwenelftal. Die noemen we dan Meiden van Holland. Hoeven we de naam ook niet te veranderen van de zender. Dan spelen de mannen tegen de vrouwen. Krijg je toch een apart soort wedstrijd. Dat wordt heel speciaal, hahaha!'

Dan moet je ook je eigen selectie samenstellen. Scheidsrechter wordt natuurlijk Dick Jol. Wie van het huidige Nederlands elftal moeten gaan samenspelen met Christian Kum, Jizz Hornkamp, Melvin Platje, Arnold Kruiswijk, Tim Handwerker en Kenneth Paal?

'We moeten ook een coach hebben. Cock Jol lijkt me wel wat. Maar van het huidige Nederlands elftal. Pffoeee. Ik vind Steven Berghuis wel een lekker ventje. Die moet meedoen. Die is wel aantrekkelijk. En natuurlijk Ryan Babel, met dat gekleurde haar van hem. Dat past er helemaal bij.'

Nederland speelt tegen Duitsland zondag. Gaan de mannen van Ronald Koeman winnen?

'Tuurlijk! Verliezen is geen optie. Wil je ook een uitslag horen? Komt ie: het wordt 3-1. Doelpuntenmakers worden Memphis Depay, Ryan Babel en Luuk de Jong, als invaller.'

Top, dan geef ik door aan Koeman dat hij Luuk de Jong moet inbrengen.

'Haha! Mooi, doe maar. Als het zo is dat Luuk de Jong scoort, dan mag de bondscoach mij een fles champagne geven. Die drink ik na de wedstrijd op mijn eigen zender dan wel op met het Nederlands elftal. Hebben we ook nog leuke beelden, haha.'

Dan gaan we even naar onze Zuiderburen. Die spelen tegen Cyprus. Ben je fan van België?

'Ik heb afgelopen WK op een groot scherm naar ze gekeken. Ik vind het een leuk team, dat goed voetbal speelt. Ik denk dat ze niet veel last van Cyprus hebben. Het gaat van een leien dakje. Het wordt 0-3.'

In het amateurvoetbal een echte burenruzie: HBS-Quick. Wie wint er?

'HBS heeft de punten wel nodig. Ze zeggen wel eens: een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat werkt alleen niet zo in de sport.'

'Daarnaast is het altijd mooi als een team met de naam Quick in de competitie blijft. Quick staat toch ook een beetje voor leuk en spannend. Laat Quick dus maar winnen.'

Dan de Schollekoppen, de bijnaam van Scheveningen. Kim Holland is natuurlijk ook een bijnaam. Hoe ben je daar aangekomen?

'Haha! Heel simpel. Vroeger verkocht ik videobandjes via advertenties in de krant. Dan stond er 'Jong blond meisje verkoopt spannende video's'. Maar het kostte minder geld toen ik jong blond meisje inruilde voor Kim. Dus: Kim verkoopt spannende video’s.'

'Mijn naam raakte snel bekend en die krantenadvertenties had ik niet meer nodig. Maar de naam Kim heb ik gehouden. Die staat voor kracht en is lekker stout.'

'Nu wil je weten wat Scheveningen gaat doen natuurlijk. Die gaan winnen.'

De laatste wedstrijd is Katwijk tegen Rijnsburgse Boys. Bij Rijnsburgse Boys stopt de trainer een jaar eerder dan gepland. Komt dat in jouw business ook voor?

'Natuurlijk. Dat kan een persoonlijke zaak zijn. Dat ze denken: ik heb het leuk gehad, maar ga me nu focussen op andere dingen. Waarom is de trainer van Rijnsburg gestopt?'

Hij heeft het druk met zijn strandtent.

'Dat is een enorm goede reden. Weet je wat hij moet doen. Zijn elftal uitnodigen in zijn strandtent. Kan hij nog steeds een beetje voor zijn mannen zorgen.'

En wint Rijnsburg van Katwijk?

'Het zou wel lekker zijn als Rijnsburg in de winning mood is, als de nieuwe trainer begint. Dus laat ze deze wedstrijd maar winnen voor het goede gevoel.'

LEES OOK: Kim Holland over VAR: 'In mijn werk kijk ik de beelden pas terug als het spelletje gespeeld is'