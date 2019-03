Mike van Duinen vreest de nacompetitie: 'Daar moet je echt niet in terecht komen'

Voor Mike van Duinen zijn het spannende tijden. De Hagenaar (27) moet met zijn club PEC Zwolle in de komende weken genoeg punten pakken om niet in de gevreesde promotie/degradatie-nacompetie te belanden. En naast PEC Zwolle hoopt hij ook dat zijn voormalige clubs ADO Den Haag en Excelsior het leed van de nacompetitie bespaard blijft, zegt de ex-aanvaller van ADO vrijdag in TV West Sport.

'Mijn vorige club Excelsior zit ook in zwaar weer en ik hoop dat ze het redden, net als ADO en wij met PEC dus. Als ik het programma van ADO zie dan ga ik ervan uit dat het goed gaat komen. Ze hebben nu 28 punten en dan heb je er nog minimaal zeven nodig. Maar het wordt moeilijk hoor want bijvoorbeeld zo'n uitwedstrijd bij Fortuna Sittard is een lastige.'

'Als ik de resterende wedstrijden van Zwolle bekijk dan denk ik dat we nog wel tien punten pakken uit die acht wedstrijden. Dan zijn thuiswedstrijden tegen FC Emmen en Fortuna Sittard wel de duels waar je de punten moet binnenhalen. Dat is belangrijk want het staat zo dicht bij elkaar onderin de eredivisie. En die nacompetitie, daar moet je écht niet in terecht komen!'



Wanneer terug bij ADO?

Mike van Duinen praat in TV West Sport ook over de kwaliteiten van zijn trainer bij PEC Zwolle en toekomstig Feyenoord-coach Jaap Stam. Verder geeft hij antwoord op de vraag wanneer hij terugkeert bij zijn liefde ADO Den Haag.