'Katwijk zit in de wachtkamer en moet eerst een stabiele reeks neerzetten'

In de top drie van de tweede divisie is het de iedere week weer wachten of de lijstaanvoerders ongeschonden het weekend doorkomen. De afgelopen weken werden er door zowel koploper IJsselmeervogels, als de nummers 2 en 3 (AFC en Katwijk) punten gemorst. Wat opvalt is dat Katwijk eigenlijk nooit profiteert van puntverlies van de concurrenten. De ploeg van Jan Zoutman blijft vrij stabiel plakken op de derde plaats. Met zeven punten achterstand op de koploper lijkt prolongatie van de titel nauwelijks haalbaar.

'Voorlopig zitten we even in de wachtkamer', zegt Katwijk-aanvoerder Michiel van Dam. 'De afgelopen weken hebben we de mogelijkheden om in te lopen niet benut. Als we nu een keer een reeks neerzetten, dan kunnen we misschien nog meedoen'.

Ook doelman Mark de Vries geeft de kampioensstrijd nog niet op. 'We gaan gewoon door tot het einde. Pas als duidelijk wordt dat het écht niet meer kan, dan zijn we uit de race. We doen nog steeds mee, maar we zullen nu wel wedstrijden moeten gaan winnen'.



De Vries wil minuten maken

De Vries heeft eindelijk weer eens een aantal wedstrijden achter elkaar kunnen spelen als vervanger voor de geblesseerde Ricardo Kieboom die in januari zijn middenvoetsbeentje brak. In de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels hield De Vries met een aantal prima reddingen zijn ploeg nog in de race. 'Dat is voor iedereen belangrijk, zeker ook voor mijzelf', vertelt De Vries. 'Ik wil gewoon op doel staan en moet me zoveel mogelijk in de kijker spelen'.

Over zijn toekomst is De Vries duidelijk. 'Natuurlijk wil ik minuten maken. Ik kijk dan ook echt wel verder. Maar ik heb nog een contract bij Katwijk. Aan het begin van volgend seizoen moet de trainer weer bepalen wie er in de goal gaat staan. Ik heb nu in ieder geval wel kunnen laten zien wat ik kan. Ik wacht het rustig af'.



Zaterdag speelt Katwijk in de tweede divisie tegen Rijnsburgse Boys. De wedstrijd is live te volgen via 89.3 Radio West Sport