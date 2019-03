Celstraf geëist tegen moeder die huis in brand stak

'Dit had gruwelijk mis kunnen gaan'. Dat zei de Haagse officier van justitie vrijdag over de brand in een huis in de Waddinxveense wijk Zuidplas vorig jaar maart. Een moeder (33) en haar dochters van 6 en 8 jaar moesten vanuit de slaapkamer op de eerste verdieping worden gered door de brandweer. Nadat ze eerst had ontkend, bekende de moeder dat zij de brand had aangestoken. De officier eist 2,5 jaar cel tegen de moeder voor het in gevaar brengen van haar dochters en buren.

De man des huizes was al naar zijn werk, toen zijn vrouw brandstichtte. De vrouw had een oververhitte powerbank expres tegen een zeer brandbaar fleecedekentje aangehouden. Toen er meer rook ontstond dan ze had verwacht, haalde ze haar kinderen uit bed.

Het gezin ging gebukt onder een grote huurachterstand en ontruiming zat eraan te komen. De vrouw deelde het nieuws over de dreigende ontruiming zelfs niet met haar echtgenoot en besloot volgens haar advocaat tot een 'wanhoopsdaad'.



PTSS

Door een kleine brand te veroorzaken hoopte de vrouw op uitstel van de ontruiming. Mocht die toch doorgaan dan had zij een 'makkelijker verhaal' te vertellen naar de buitenwereld. Het zou dan lijken of ze de woning moest verlaten vanwege de brandschade in plaats van door een huurachterstand.

De vrouw kampt met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). De vrouw wilde niet echt praten over alles, omdat ze te emotioneel was. Volgens haar raadsman staat zijn cliënte op termijn een nog veel moeilijker gesprek te wachten dan het gesprek met de rechters, namelijk met haar beide dochters. Ze zal ooit moeten opbiechten tot wat voor radicale stap ze was gekomen om een dreigende huisontruiming te voorkomen.



'Te zware eis'

De advocaat vindt de eis van 2,5 jaar celstraf voor een moeder van twee jonge kinderen die verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard 'buiten proportie'. Hij vindt een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf voldoende. De rechter doet op 5 april uitspraak.