Movies That Matter Festival van start in Den Haag

Het maakte een diepe indruk op de Haagse documentairemaker Frederick Mansell en zijn collega Laurens Samsom. De twee waren in Mosul voor een film over de verwoesting en opbouw van de Iraakse stad. 'De verwoesting van zo'n stad, dat had ik nog nooit meegemaakt.'

Voor de documentaire Stad van Twee Lentes reisden de filmmakers af naar Irak. 'Mosul is de oude hoofdstad van het kalifaat, van IS. Het was daar zo gevaarlijk dat een half miljoen mensen daar gevlucht zijn', vertelt Mansell. 'Wij hebben een meisje gefilmd dat naar het Koerdische gebied was gevlucht, dat is ongeveer veertig kilometer ten oosten van Mosul.'

Uiteindelijk keren het meisje en haar ouders terug naar de verwoeste stad Mosul. Iets wat een diepe indruk op de documentairemakers maakte. 'De verwoesting van zo'n stad, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat, waar je ook kijkt, alles kapot is om je heen', vertelt Samsom. 'Maar ook de veerkracht van de mensen. Hoe ze weer teruggaan naar een stad en daar een leven proberen op te bouwen.'



Festival over mensenrechten

Mansell en Samsom proberen in de documentaire een lastige vraag te beantwoorden. 'Je ziet weleens beelden op het journaal dat er een drone over een compleet kapotgeschoten stad vliegt. Waarom gaan mensen in godsnaam terug naar zo'n stad waar niks meer is? Naar die vraag waren wij heel nieuwsgierig', legt Mansell uit.

'We vonden het antwoord in de menselijke veerkracht. Mensen hebben een grote verbintenis met hun stad, met de herinneringen die ze hebben. Daarom keren ze terug'



Movies That Matter

De documentaire gaat in première op het filmfestival Movies That Matter, dat vrijdagavond in Den Haag losbarst. Het festival gaat over mensenrechten met thema's als oorlog, uitbuiting en discriminatie.

Toch is het niet alleen maar zware kost. 'Hoe gek het ook klinkt, ondanks een oorlog en ondanks een ravage en trauma's op die schaal, gaat het leven ook gewoon door. En bij dat leven horen ook geintjes en lossigheid en een meisje dat niet naar de docent luistert. Dat zit ook in de film', besluit Samsom.

LEES OOK: Omroep West-documentaire Fitgirl op landelijke televisie