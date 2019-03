Doktersassistente en vriend horen celstraffen eisen voor zorgfraude

De officier van justitie eiste vrijdag bij de Haagse rechtbank tegen Razi N. (34), de doktersassistente, een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De vrouw zou zo'n zesduizend euro in eigen zak hebben gestoken.

Haar vriend Shiva B. (27) zou vijf maanden cel moeten krijgen, waarvan twee maanden voorwaardelijk. 'Ze hebben misbruik gemaakt van ons zorgstelsel', zei de verontwaardigde officier van justitie. 'Twee jaar lang pleegden ze op grote schaal valsheid in geschrifte.'

Patiënten wisten van niks





De man en vrouw zouden tussen 2013 en 2015 gegevens van ruim honderd patiënten gebruikt hebben voor de spooknota's. Die patiënten wisten van niets, want hun e-mailadres was op de declaraties gewijzigd en ook hun bankrekeningnummer stond er ook niet op.

Het Zoetermeerse fraudekoppel liepen tegen de lamp omdat het geld van alle declaraties maar alleen naar de rekeningnummers van de man en vrouw gingen. Dat viel op bij de zorgverzekeraars.



Verdachte had schulden

Vijf zorgverzekeraars deden aangiften van de fraude. Shiva B. is de hoofdverdachte in de zaak omdat hij het meeste geld opstreek. Hij bekende alles vrijdag bij de rechtbank. 'Ik kan er niets anders van maken, de politie heeft alle bewijzen', zei B.. Hij pleegde de fraude omdat hij schulden heeft, vertelde hij de rechters. Vanwege een eerder vermogensdelict moest hij aan justitie al geld terug betalen.

Zijn vriendin, de doktersassistente, zei dat ze had meegewerkt aan de fraude onder druk van haar partner. 'We hebben er eerst nog dagen ruzie over gemaakt.' Een deel van de zesduizend euro die ze kreeg, heeft ze al terugbetaald. Volgens de advocaten van het stel staat helemaal niet vast dat het koppel voor ongeveer 36 duizend euro zorgfraude heeft gepleegd. 'Het OM goochelt hier met cijfers', zei één van de advocaten.

De rechter doet over twee weken uitspraak.