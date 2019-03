John speurt voor Stedin weer naar gaslekken in Den Haag

Netbeheerder Stedin is weer begonnen met het controleren gasleidingen op mogelijke lekkages. Eens in de vijf jaar moeten alle gasleidingen in onze regio worden gecontroleerd op gaslekken. 'Dat kan alleen in de droge maanden', omdat de detectie-apparatuur waar Stedin mee werkt, in nat weer gaslekken niet goed kan waarnemen.

John Voorn, controleur van het gasnet bij Stedin, heeft zijn loopschoen alweer uit de kast kunnen halen. Want als de natte en vochtige maanden voorbij zijn dan beginnen voor hem de wandelmaanden. John legt dagelijks zo'n vijftien kilometer af op zoek naar gaslekken.

Dat doet John met een speciaal apparaat, dat er nog het meest uitziet als een stok op wieltjes maar ingenieus in elkaar blijkt te zitten: John Voorn: 'Dit apparaat werkt als een soort stofzuiger dat lucht boven het straatoppervlakte opzuigt. Als er een lekkage is wordt er methaan (red: hoofdbestanddeel van aardgas) meegezogen en geeft een speciaal kastje dat ik bij mij heb dit aan met een geluidje. Op dat moment weet ik dat er op die plek een lekkage zit.'



Jaarlijks zo'n honderd gaslekkages in Den Haag

Ook kan John Voorn via zijn apparatuur zien hoe groot de lekkage is. Want niet altijd hoeft er gelijk iets te gebeuren. Alleen als het aardgas in de buitenlucht is te ruiken moet er direct actie worden ondernomen om het lek te dichten. Jaarlijks zijn er in Den Haag zo'n honderd lekkages die door John en zijn collega's worden ontdekt tijdens de periodieke controles.

Op een tablet die John bij zich heeft staan alle gasleidingen onder de straat aangegeven. Hij weet daardoor precies waar hij met zijn apparatuur moet lopen om een eventuele gaslekkage te detecteren. Een opvallende verschijning is John wel met al die apparatuur. Niet zelden wordt hij door mensen aangezien als iemand met een metaaldetector die op zoek is naar muntjes.



Gaslekkages hebben verschillende oorzaken

Gaslekkages kunnen op heel veel verschillende manieren ontstaan, vertelt Koen de Lange, woordvoerder bij Stedin. De Lange: 'Het is erg druk onder de grond, er liggen naast gasleidingen heel veel andere soorten leidingen, zoals elektriciteitskabels, waterleidingen, riolering en glasvezelkabels. Bij werkzaamheden onder de grond worden nogal eens van dit soort kabels geraakt. Maar ook bodemverzaking en verouderde leidingen kunnen voor lekkages zorgen.'

John rijdt ondertussen zijn ''stok op wieltjes'' om een geparkeerde auto heen. Op zijn beeldschermpje is te zien dat hij even afwijkt van de route van de gasleiding die onder de straat ligt. Toch is dat volgens John geen probleem. De apparatuur is zo gevoelig dat ook als hij een meter naast de leiding loopt, eventueel gas nog steeds wordt gedetecteerd.



Verantwoordelijkheid Stedin gaat tot en met de meterkast

John doet zijn meting tot aan de voordeuren van woningen. Ook in de woning doet Stedin periodiek controle maar dan wel tot in de meterkast. Koen de Lange: 'Stedin heeft de veranwoordelijkheid tot en met de gasmeter. Alles wat achter die meter zit, zoals je eigen installatie richitng je CV ketel en fonuis, daar ben jezelf als bewoner verantwoordelijk voor.'

John heeft er intussen alweer aardig wat meterjes opzitten. Per jaar verslijt hij twee tot drie paar werkschoenen. Met de conditie moet het haast wel goed zitten. Een sportschool lijkt voor John niet nodig. 'Nou, daar denkt mijn vrouw anders over', zegt hij lachend.





