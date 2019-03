'Mijn eigen zoon is doodgereden, dus het doet mij heel erg goed om te zien: het komt binnen en ze staan er even bij stil. Weet je, er zit een zaal met 370 jongeren. Als er maar een daarvan beter gaat opletten, heb je misschien een leven gespaard.'

Dat zegt voorzitter van de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers Elly Winkel. Ze heeft de Belgische voorstelling 'Fractie van een seconde' naar Den Haag gehaald. In theater de Nieuwe Regentes spelen Rudy Claes, die verlamd raakte na een verkeersongeluk, en ambulancebroeder Stef Venlee. 'Dit spreekt veel meer aan', zegt Winkel.

'We hopen het publiek de gevaren van het verkeer te laten zien. We lopen allemaal in het verkeer, maar we staan er niet meer bij stil dat het wel eens fout zou kunnen aflopen', vetelt Venlee. 'Onze voorstelling heet ook ''Fractie van een seconde''. Je hebt dat ook maar nodig en je leven kan er helemaal anders uitzien.'



Meer alert en bewust

'Ik vind het heel goed dat het iemand is, die een ongeluk heeft meegemaakt en daarover vertelt', zegt een meisje. Een andere leerling zegt: 'Je zit heel dichtbij en diegene vertelt erover en zijn dochter vertelt erover in een filmpje. Dan denk je wel: jeetje, het heeft op iedereen impact en dat is wel heel heftig. Ik denk dat als je straks op de fiets zit, dat je dan meer alert bent en meer om je heen kijkt. Je bent er wat bewuster van.'