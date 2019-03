Haagse burgemeester Krikke loopt mee met stille tocht voor slachtoffers Utrecht

De Haagse burgemeester Pauline Krikke loopt vrijdagavond mee met de stille tocht voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. Maandag opende hoofdverdachte Gökmen T. het vuur in een tram. Er vielen drie doden en meerdere gewonden. ‘Ik leef mee met Utrecht en de Utrechtenaar’, zegt Pauline Krikke in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Pauline Krikke wil haar respect tonen voor de slachtoffers en nabestaanden. Ook minister-president Mark Rutte en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus lopen mee. 'Ik denk dat we daar het signaal geven dat we één samenleving zijn. En dat we met elkaar niet de verschillen moeten opzoeken, maar de overeenkomsten. Daden die uit haat gedaan worden, dat dat geen draagvlak heeft.'

Krikke maakt zich zorgen om de polarisatie van de samenleving. 'Het wordt gewoon om je standpunt te vertellen en daar vooral andere mensen pijn mee te doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de As-Soenah-moskee waar profeet Mohammed heel lasterlijk werd afgebeeld. Dat is kwetsend voor moslims in heel Den Haag. Ik denk dat je dat niet moet doen. We moeten samenleven met respect voor elkaars opvattingen. Daar is deze stille tocht ook een uitdrukking van.'

De tocht begint om 19.00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht.