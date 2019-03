Bewoners en winkeliers van het Naaldwijkse centrum zijn opnieuw naar de Raad van State gestapt tegen de bouw van een Jumbo XL met 21 appartementen en een parkeergarage. Het wordt een gevaarlijke verkeerschaos in het centrum, zeggen bewoners van de Secretaris Verhoeffweg die de Rentmeester waarin de Jumbo XL komt naast hun appartementengebouw krijgen.

Twee jaar geleden kregen ze gelijk van de Raad van State. Die zette een streep door de vergunning. Westland had de behoefte aan de Jumbo Foodmarkt van de Naaldswijkse Jumbo-winkelier Edward Koornneef onvoldoende aangetoond en ook de verkeersberekeningen klopten niet. Westland heeft de vergunning gewijzigd om het plan toch te kunnen uitvoeren.

Nieuwe verkeersonderzoeken heeft de gemeente echter niet uitgevoerd. De omwonenden vinden dat een flinke misser van de gemeente. De gewijzigde vergunning werd vrijdag in Den Haag aangevochten door dezelfde centrumbewoners en door het Spoorwegpensioenfonds dat eigenaar is van winkelcentrum De Tuinen. Het pensioenfonds vreest voor leegstand in De Tuinen als er 3750 vierkante meter supermarktvloer naast de deur bij komt. Volgens de gemeente klopt daar niets van en krijgt het Naaldwijkse winkelcentrum juist een positieve impuls van een publiekstrekker als Jumbo XL.



Zorgen om verkeersveiligheid

De omwonenden maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid. Vooral de nauwe Simon van Slingerlandtstraat wordt een ramp, vreest Marga 't Wout. De vrachtwagens van Jumbo komen daar de vrachtwagens van Dirk en Kruidvat tegen. Verder komen de ingangen van de parkeerkelder en het parkeerdek van de rentmeester allemaal uit de Simon van Slingerlandtstraat. Op de Secretaris Verhoeffweg is het wachten op ongelukken, voorspellen ze. De uitspraak van de Raad van State kan twaalf weken op zich laten wachten.

