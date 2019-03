Joop Zoetemelk geeft startschot voor eigen klassieker

De toertocht over 150, 100, 75 en 50 kilometer staat dit jaar in het teken van het 100-jarig bestaan van de organiserende wielervereniging Swift. Joop Zoetemelk is zijn wielercarrière begonnen bij Swift. Bij de ruim 4000 inschrijvers zijn vier nationaliteiten.

Behalve fietsers uit heel Nederland komen ook deelnemers uit België, Zweden en zelfs uit Canada. Start en finish is in Leiden.