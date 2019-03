Haagse voetbalderby tussen HBS en Quick LIVE bij Omroep West

Het is weer zover. Vanmiddag nemen HBS en Quick het tegen elkaar op in de enige echte Haagse voetbalderby. Quick won eerder dit jaar de eerste ontmoeting - waar ruim drieduizend man op af kwam - op eigen veld met 2-0. Wie trekt er dit keer aan het langste eind?

LEES OOK: Quick is HBS in Haagse voetbalderby wéér de baas

Duidelijk is dat HBS de punten het hardst nodig heeft. In de derde divisie zondag staat de ploeg van Marcel Koning helemaal onderaan, maar heeft het nog wel zicht op de zogenaamde promotie/degradatie-plekken. Alles is dus nog mogelijk voor hen. Quick staat achtste en is een stabiele middenmoter.

Kijk hieronder LIVE naar de wedstrijd. Het commentaar bij de beelden komt van verslaggever Haniff Harharah.

LEES OOK: