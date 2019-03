Bobby Adekanye (20) laat Liverpool achter zich: 'Ik wil een legende worden'

Hij is misschien wel de meest besproken jeugdvoetballer die Nederland in jaren heeft voortgebracht: Bobby Adekanye. De 20-jarige aanvaller belandde via Alphia, Ajax, FC Barcelona en PSV bijna vier jaar geleden bij Liverpool FC. Maar omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen, mag Adekanye van zijn Engelse topclub sinds november geen wedstrijden meer spelen. Mediapartner Studio Alphen sprak met de talentvolle voetballer.

'Dat vind ik best wel jammer', zegt de Alphenaar, nadat hij vrijdagavond op het complex van Rijnsburgse Boys met Oranje onder 20 jaar een oefenzege heeft geboekt op Mexico (3-2). 'Maar ik moet het gewoon accepteren, dit is de voetbalwereld. Ik geniet lekker op de trainingen en doe ook extra trainingen, ik bereid mezelf al voor op mijn volgende stap.'

'Voor drie jaar tekenen is een grote stap', antwoordt Adekanye op de vraag waarom hij heeft besloten Liverpool achter zich te laten. 'Maar als er geen plan achter zit, dan is het niks voor mij. Het geld is mooi, maar ik wil gewoon lekker professioneel voetbal spelen en mijn eigen naam maken. Dan komt het geld vanzelf wel.'

Geruchten over Lazio Roma





Waar zijn toekomst ligt, weet Adekanye nog niet. Naar eigen zeggen heeft hij de clubs voor het uitkiezen, onder meer uit Italië, Nederland en Spanje. 'Ik hoef me nu alleen te focussen op Liverpool tot het einde van dit seizoen. Dan ga ik met mijn zaakwaarnemer en mijn ouders lekker beslissen en komt alles wel goed.'

Diverse media meldden in januari dat Lazio Roma hem al had vastgelegd, maar Adekanye weerspreekt geruchten dat hij zich aan die Italiaanse club heeft verbonden. 'Mooi dat mijn naam weer overal tevoorschijn komt, maar ik heb niks getekend. Het is wel een club die interesse heeft en waar ik misschien een stap naartoe kan maken, maar ik weet het nog niet honderd procent zeker.'





Hunkering naar het echte werk

Wat hij wél heel goed weet, is wat hij het liefst zou willen bereiken. De linksbenige buitenspeler hunkert naar het echte werk. 'Ik heb veel stappen gemaakt, maar dat was allemaal jeugdvoetbal. Als ik nu de kans krijg in het profvoetbal, dan ga ik daar wel heel lang blijven en mijn naam daar maken. Om hopelijk een grote speler en een legende te worden.'



Hieronder kun je de interviews met Bobby Adekanye en Mats Knoester bekijken na afloop van Nederland - Mexico







LEES OOK: Haagse voetbalderby tussen HBS en Quick LIVE te zien bij Omroep West