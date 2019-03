'Elitepauper' van Sassenheimer Freek van Kraaikamp verslaat Wim Kieft

Het boek Elitepauper van schrijver Freek van Kraaikamp uit Sassenheim is het voetbalboek van het jaar. 'Zeker weten', zegt Kraaikamp enthousiast. 'Klinkt het heel arrogant als ik zeg dat ik dit wel had verwacht? We hebben actief campagne gevoerd.'

De verkiezing werd voor derde keer gehouden door het voetbalmagazine Staantribune. Elitepauper liet onder andere De Val van Oranje, Wim Kieft - De Terugkeer en Nouri achter zich.

Het boek is een roman gaat over een jongen die supporter is van een club dat niks wint. Aan de andere kant heeft hij een succesvolle carrière, maar dat vindt hij eigenlijk niks. 'Het gaat om de plezier die de jongens hebben. Het is een ode aan de supporters', zegt Van Kraaikamp.



Twee euro per boek

Voor zijn overwinning krijgt Kraaikamp een beker en eeuwige roem. 'Laten we het ook niet groter maken dan het is, maar ook niet kleiner.' Op de vraag of hij rijk wordt van het boek: 'Ik verdien twee euro per boek, dus daar word je niet rijk van.'

Een roman over voetbal en het supportersleven zijn zeldzaam. Kent de schrijver iemand die een soortgelijk boek kan schrijven? 'Ik denk dat Hagenees Joop Buyt dat wel kan. Hij kent het supportersleven.'

Luister hier het gesprek terug tussen presentator Bart Nolles en schrijver Freek van Kraaikamp.