Scheveningen zet goede tweede seizoenshelft door met overwinning in Almere

Scheveningen was de betere ploeg in Flevoland de eerste helft. Brandon Robinson opende het bal. Na een half uur schoot de aanvaller –die volgend seizoen bij Katwijk gaat spelen– raak. De man in vorm aan de kant van Scheveningen de afgelopen weken verdubbelde vervolgens de score. Mehmet Aldogan combineerde met Barry Rog in de zestien van de tegenstander en schoot vervolgens de 0-2 op het scorebord.

De tweede helft liet Almere City zich iets meer gelden. Scheveningen verdedigde echter prima en doelman Björn Bénard had niet enorm veel te doen. Als hij in actie moest komen, redde hij bekwaam. Scheveningen voetbalde de wedstrijd professioneel uit de tweede helft en pakte wederom drie punten en lijkt zich met gemak te handhaven in de tweede divisie.





Scoreverloop Jong Almere City - Scheveningen 0-2 (0-2)