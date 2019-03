Jonge Nienke motiveert waarom ze zwerfafval opruimt: 'Dieren kunnen daardoor dood gaan'

Flink de mouwen opstropen om de troep van anderen op te ruimen. Het staat misschien niet bovenaan ieders verlanglijstje, maar in Delft gebeurde dat wel zaterdag, in het kader van de Landelijke Opschoondag. Gewapend met grijpers en vuilniszakken trokken tientallen kinderen en hun ouders erop uit in natuurgebied Delftse Hout.

Gele hesjes, plus een paar oranje. Dit keer niet op het Plein in Den Haag, maar in bossages en langs de waterkant in Delftse Hout. Met hun grijpers pakken ze alles wat niet in de natuur thuis hoort: piepschuim, plastic flesjes, tennisballen, koekverpakkingen, blikjes, planken met spijkers. En soms komen er ook minder voor de hand liggende dingen voorbij, zoals een Eiffeltoren van glas. 'Ja, je zal je Eiffeltoren maar kwijt willen, dan smijt je 'm in de struiken,' zegt de vinder met een lach die het midden houdt tussen ongeloof en ergernis.

Het plekje langs de A13 waar deze groep gele hesjes op jacht is naar zwerfafval zou zo maar eens een ideale plek kunnen zijn voor inbrekers, die hun gestolen buit eens goed willen bekijken, zo is de gedachte. Zo wordt er ook een iPad-doos gevonden en ligt er op twee plekken glas, wat duidt op ingeslagen autoruiten.



Half krat bier

Een ander hoogtepunt, of liever gezegd: dieptepunt, is de vondst van een krat dat nog halfvol met volle bierflesjes zit. 'Dit lag hier in een slootje', zegt de man die het gevonden heeft. 'Waarschijnlijk hebben mensen een feestje gehad en waren er nog wat restanten. Laten we maar zo zeggen: het kratje levert nog geld op, voor het groen.'

Je zou bijna zeggen dat het dweilen met de kraan open is om het zwerfafval op te ruimen. Toch wordt dat anders ervaren. Peet, het 'groene grasmannetje', is namens de Delftse Natuurwacht en duurzaamheidscentrum De Papaver ingezet voor de vrolijke noot en om de vrijwilligers moed in te spreken. Dat doet hij gekleed in zijn groene graspak, compleet met hoed en groene bril. Hij verwoordt de motivatie om toch de oneindige zwerfafvalstroom te lijf te gaan als volgt: 'Natuurlijk moeten de mensen het afval gewoon in de afvalbak gooien, maar we proberen op deze manier te laten zien dat andere mensen zich wél bekommeren om de natuur.'



'Kuub of twee'

De opbrengst van de dag valt vooralsnog mee. 'Tot nu toe is het een half karretje,' zegt Peet. 'Als ik dat vergelijk met tien jaar terug toen we begonnen, toen hadden we een vrachtwagen vol. Tegenwoordig redden we het wel met een kuub of twee aan het einde van de dag.'

Toch is het voor de kinderen die meehelpen moeilijk te bevatten dat er überhaupt mensen zijn die dingen van zich afgooien, de natuur in. 'Het is niet zo goed voor het milieu,' zegt de kleine Nienke.'Dieren kunnen daardoor dood gaan.' En dus pakt ze haar grijper en gaat onvermoeibaar het zwerfafval te lijf. Er lijkt geen eind aan te komen.



Door heel Nederland

In totaal deden in heel Nederland 200.000 mensen mee aan de Landelijke Opschoondag. Buurtbewoners, bedrijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, verenigingen en gemeenten uit het hele land organiseerden bij elkaar zo'n 4300 acties, vorig jaar waren dat er nog 2500.