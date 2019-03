Mengerink zorgt voor derbywinst Katwijk tegen Rijnsburgse Boys en houdt titelprolongatie in leven

Door een doelpunt van Marciano Mengerink heeft Katwijk met 2-1 gewonnen van Rijnsburgse Boys. De drie punten heeft Katwijk nodig voor de strijd om het kampioenschap in de tweede divisie. Concurrent IJsselmeervogels ging met 4-1 onderuit bij Koninklijke HFC. De andere ploeg die nog kans op de titel maakt: AFC, speelt zondagmiddag.

Katwijk nam na een kwartier spelen de voorsprong in de burenruzie. Jan-Willem Tesselaar maakte de treffer voor de Oranjehemden. Vijf minuten later konden ‘de Uien’ juichen. Goaltjesdief Joël Tillema zorgde ervoor dat beide ploegen weer op gelijke hoogte stonden.

Beide ploegen maakten vervolgens aanspraak op de overwinning. Het was uiteindelijk Katwijk dat aan het langste eind trok. De man die al seizoenen lang de clubtopscorer op De Krom is maakte hem. Mengerink scoorde zijn veertiende treffer van het seizoen.

Amsterdammers





Het gat tussen IJsselmeervogels en Katwijk is verkleind tot vier punten. Bij winst van AFC zondag is het gat tussen de ploeg van Jan Zoutman en de Amsterdammers zes punten. Rijnsburgse Boys staat tiende in de stand.

Scoreverloop Katwijk - Rijnsburgse Boys: 2-1 (1-1)