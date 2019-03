SJC verslaat subtopper in doelpuntrijk duel, Noordwijk wint in slotfase

DEN HAAG -

SJC heeft SteDoCo met 6-3 verslagen. De ploeg van trainer Sjaak Polak stond na twaalf minuten spelen al op een 3-0 voorsprong. Koploper in de derde divisie VV Noordwijk kon pas in de slotfase afstand nemen van degradatiekandidaat Achilles ’29. In de laatste vijf minuten maakte de ploeg van Kees Zethof twee doelpunten waardoor er met 1-3 gewonnen werd in Groesbeek.