Scootmobiel rijdt water in, vrouw raakt gewond

VOORSCHOTEN -

In de nacht van zaterdag op zondag is een vrouw met haar scootmobiel te water geraakt aan de Rosenburgherlaan in Voorschoten. Het slachtoffer reed achter iemand aan en deze persoon merkte op een gegeven moment dat de vrouw niet meer volgde. Toen ze poolshoogte ging nemen bleek de vrouw in het water te liggen.