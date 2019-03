Fortuna ondanks verlies naar play-offs Korfbal League

In de allerlaatste reguliere speelronde van de Korfbal League heeft Fortuna/DeltaLogistiek zich geplaatst voor de play-offs. De ploeg uit Delft verloor zaterdag in Friesland van LDODK, maar omdat concurrent KZ/Thermo4U ook onderuit ging, mogen de Delftenaren zich alsnog op gaan maken voor de nacompetitie.

In de eerste ronde treft Fortuna regiogenoot TOP/SolarCompleet. Die ploeg was al lang en breed zeker van de play-offs en tankte zaterdagavond vertrouwen door eenvoudig met 36-25 te winnen van Blauw-Wit. Vorig seizoen stonden Fortuna en TOP tegenover elkaar in de finale van de Korfbal League.

