Quick is HBS in Haagse voetbalderby wéér de baas

HBS begon sterk en fel aan het duel, maar liet het na om voor de vele supporters te scoren. De grootste kans was voor Donovan de Groot, die zijn inzet net voorlangs zag aan.

Waar HBS moeite had met het verzilveren van kansen, had Quick dat bepaald niet. Aan de andere kant was namelijk de eerste de beste kans voor die ploeg wél raak. Na mistasten van HBS-doelman Jordi Haneveld, liet Frank van der Heiden de Quick-aanhang juichen.



Volksfeestje

De openingstreffer leidde tot een klein volksfeestje bij de 'blauwe' supporters, dat even later opnieuw uitbarstte. Van der Heiden was vlak na de openingstreffer namelijk ook verantwoordelijk voor de tweede goal van Quick. De aanvaller was het eindstation van een prima aanval.

Er was volop plezier bij Quick, maar bij de fans van HBS hing een mineurstemming. Dat werd nog erger toen Philip Kouwenhoven met een heerlijke, harde, droge knal de 0-3 op het scorebord zette, en daarmee de problemen voor HBS groter en groter maakte. Tóch kregen de thuissupporters weer wat hoop door de 1-3 van De Groot op slag van rust.

Slotfase

De hoop op een spannende tweede helft was er, maar HBS liet haar gezicht lange tijd te weinig in het vijandelijke zestienmetergebied zien om die spanning vroegtijdig terug te brengen. Het werd Quick-keeper Jari Puister slechts één keer echt lastig gemaakt. En Quick liet het na meer afstand te nemen.

Toch kreeg HBS nog een sprankje hoop toen Willem Six vijf minuten voor tijd de 2-3 maakte. Een spannende slotfase vol adrenaline volgde, maar het was voor HBS te laat om nog iets te halen.

Scoreverloop HBS - Quick 2-3 (1-3)