54e editie van hardloopevenement de 20 van Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN -

De 54e editie van de 20 van Alphen is al vele jaren dé openingsklassieker van het Nederlandse hardloopseizoen. Het hardloopevenement in Alphen aan den Rijn vormt al jaren de eerste officiële wegwedstrijdloop van de KNAU. Daarnaast heeft het evenement diverse prestatielopen over verschillende afstanden. Daarbij is de 20 kilometer wedstrijdloop uniek in Nederland.