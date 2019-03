Darter Raymond van Barneveld maakt zich op voor laatste keer Ahoy

Voor de laatste keer in zijn professionele carrière komt Raymond van Barneveld deze week in actie op eigen bodem. Aankomende woensdag en donderdag staat Rotterdam Ahoy in het teken van de Premier League Darts. Voor de Haagse 'Barney' wordt dat hét moment om afscheid te nemen van 'the Barney Army', zo schrijft hij op Twitter.

'No matter what happens. I am so blessed for being giving the chance to say goodbye to the Barney Army.' Eind vorig jaar maakte Van Barneveld bekend dat hij bezig is aan zijn laatste jaar als topdarter. Eerder zei de Hagenaar dat het voor hem emotionele avonden in Ahoy gaan worden, maar hij gaf tegelijkertijd aan dat hij vastbesloten is te eindigen met een knal.

In Rotterdam worden deze week in totaal twee speelrondes afgewerkt. Van Barneveld speelt op de eerste avond tegen Daryl Gurney en de tweede dag tegen Michael van Gerwen. Afgelopen week boekte Barney zijn eerste winstpartij in de Premier League. In de ranking staat hij nu laatste met één punt minder dan de nummer acht. Van Barneveld moet dus punten pakken in Ahoy om niet uitgeschakeld te worden.

