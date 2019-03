Emotionele oproep aan ADO-fans: 'Stuur een kaartje naar ernstig zieke Koen'

Al ruim een jaar is ADO-fan Koen van der Velden ernstig ziek en daarom kan hij wel een steuntje in de rug gebruken. ADO-supportersplatform Groen Geel Hart roept daarom alle fans op om een kaartje te sturen naar Koen die momenteel in het ziekenhuis ligt voor een zware behandeling: 'Zodat zijn kamer helemaal vol komt te hangen met kaarten!'

Koen heeft het zeldzame Ewing-sarcoom, dat is een kwaadaardige bottumor. In september werd daarom zijn linkeronderbeen geamputeerd.

Vrijdag is het jongetje weer opgenomen in het ziekenhuis voor het laatste en zwaarste gedeelte van zijn behandeling. Zo krijgt Koen de eerste vier dagen een chemokuur en worden zijn stamcellen teruggeplaatst in zijn lichaam. Dat zal in totaal zo'n drie weken duren.



'Respect'

ADO-supportersplatform Groen Geel Hart plaatste de kaartenoproep op Facebook met het verzoek deze veel te delen. Tientallen mensen hebben al aangegeven dat ze een kaartje naar Koen gaan sturen of hebben gestuurd. Het bericht is inmiddels al honderden keren gedeeld.

Ook Ajacied Sjon ging gelijk naar de winkel om een kaartje te kopen. 'In sommige gevallen is het helemaal niet relevant welke club je support', laat Groen Geel Hart weten. 'Respect Sjon, dat je een voorbeeld mag zijn!'

Kaarten voor Koen kunnen gestuurd worden naar:

Prinses Maxima Centrum

Heidelberglaan 25

3584CS Utrecht

T.a.v. Koen van der Velden