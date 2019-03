VVSB profiteert minimaal van puntverlies concurrenten; Westlandia onderuit

VVSB had dit weekend de laatste plaats in de tweede divisie kunnen verlaten, maar is daar niet in geslaagd. Van het puntverlies van concurrenten Barendrecht en FC Lienden hebben de Noordwijkerhouters maar minimaal geprofiteerd. Tegen De Treffers werd zondagmiddag met 0-0 gelijkgespeeld.

Daardoor is het verschil met nummer zeventien Barendrecht nu één punt, dat waren er twee. FC Lienden heeft er drie meer dan VVSB. Op bezoek bij De Treffers was VVSB zondagmiddag niet kansloos. Sterker: meerdere Noordwijkerhoutse spelers kwamen in kansrijke positie te scoren, maar zij verzilverden de kansen niet. Ook De Treffers liet het net niet bollen.

In de derde divisie zondag speelden HBS en Quick tegen elkaar in de Haagse derby. Die clash werd voor de vierde keer op rij gewonnen door Quick. Westlandia reisde in die competitie af naar UNA, maar keerde zonder punten terug. De in de eerste helft opgelopen schade (2-0 achterstand) kon in de tweede helft niet meer goedgemaakt worden: 3-1. Jedsel Markes scoorde de enige Naaldwijkse goal.

Scoreverloop De Treffers - VVSB 0-0 (0-0)

Scoreverloop UNA - Westlandia 3-1 (2-0)